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Вино Sassicaia 2018 г. 0.375 л
Италия, Красное, Сухое, 0.375 л
24 990
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Пиво Blanche de Bruxelles Rosee Glass 0.33 л
Бельгия, Светлое, 0.33 л
209
Крепкие напитки
Крепкие напитки
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Виски Monkey Shoulder Blended 0.7 л
Шотландия, 0.7 л
4 840
Гастрономия
Гастрономия
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Сироп Caramel Marie Brizard 0.7 л
Франция, 0.7 л
657
Вода и соки
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Тоник Fever-Tree Lemon Glass 0.2 л
Великобритания, 0.2 л
189
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Винотеки Winemore

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Алкогольную продукцию можно приобрести в одной из винотек!
Дистанционная продажа и доставка не осуществляется. Мы законопослушны и следуем действующему законодательству и рекомендациям Росалкогольрегулирования от 25.06.18 г.
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5 Винотек в Москве
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ООО "Развитие" Контакты:
Адрес: ул. Липовый парк, д. 5 к. 1, помещ. XII 108814 Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка
Телефон:+7 (495) 197-77-56, Электронная почта: info@winemore.ru
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